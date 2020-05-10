Медработники Полтавщины получили в среднем за март по 21 тыс. грн за борьбу с COVID-19, - Степанов

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 284

Медики Полтавской области за работу с больными COVID-19 пациентами за март получили в среднем по 21 тыс. грн, это единственная область, где эти выплаты были осуществлены в полном объеме. Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.





- Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это именно Полтавская область, в среднем они заплатили каждому медработнику, который работал с с COVID-19, около 21 тыс. грн, это именно те 300%, которые они и должны были получить, - отметил он.





Степанов также сообщил, что в ходе рабочей поездки он изучит опыт проведенного в Полтавской области пилотного проекта по внедрению основных принципов реформирования системы здравоохранения.





- Полтава избрана потому, что в прошлом году начиная с 1 апреля именно Полтавская область работала в пилотном проекте, он был разработан именно для того, чтобы комфортным был переход в реформировании медицины вторичного и третичного звена. Но если посмотреть, в каком именно пилоте работала Полтавская область и посмотреть на то, что было внедрено у нас с 1 апреля, это совсем разные вещи, - объяснил он.