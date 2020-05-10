За дві доби ніхто з кременчужан не пішов на самоізоляцію, але 15 залишили її

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 377

За дві доби ніхто з кременчужан не пішов на самоізоляцію, повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Максим Середа під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 11 травня.





Всього від початку карантину на самоізоляції побувало 757 кременчужан. За дві доби ніхто не прибував з-за кордону і не виявляли контактних осіб.





Зараз на самоізоляції перебуває 75 кременчужан, 50 із них - контактні. За вихідні вибуло 15. на обсервації перебувають двоє.