Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.05.2020 19:00
Підтверджені:
Україна15232
Кременчук88
Хворі:
Україна11781
Кременчук51
Вилікувалось:
Україна3060
Кременчук35
Померло:
Україна391
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За дві доби ніхто з кременчужан не пішов на самоізоляцію, але 15 залишили її

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 377

На обсервації перебувають двоє

За дві доби ніхто з кременчужан не пішов на самоізоляцію, повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Максим Середа під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 11 травня.


Всього від початку карантину на самоізоляції побувало 757 кременчужан. За дві доби ніхто не прибував з-за кордону і не виявляли контактних осіб.


Зараз на самоізоляції перебуває 75 кременчужан, 50 із них - контактні. За вихідні вибуло 15. на обсервації перебувають двоє.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин коронавірус коронавирус самоізоляція самоизоляция
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх