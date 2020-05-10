Завтра у Кременчуці без світла залишиться лікарня «Правобережна»

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Де ще можливі проблеми з електропостачанням

12 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 без світла залишиться лікарня «Правобережна», також перебої з електрикою можливі у частини жителів міста.









Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: