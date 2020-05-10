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Завтра у Кременчуці без світла залишиться лікарня «Правобережна»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 561

 

Де ще можливі проблеми з електропостачанням

12 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 без світла залишиться лікарня «Правобережна», також перебої з електрикою можливі у частини жителів міста.



Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • пров. Павлівський, 1/4.
  • вул. Генерала Жадова, 1а, 2;
  • вул. Леонова, 108-177;
  • вул. Залізнична, 19-51;
  • вул. Чкалова, 140-142;
  • пров. Сівашський, 2в
  • вул. Космонавтів, 21-86;
  • вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
  • вул. Чумацький шлях, 45-67;
  • вул. Григорія Чуркіна, Ліщинова, Мєндєлєєва, 18-24;
  • вул. Чорноморська, Тіниста, Василя Стуса, 18-42;
  • пров. Гайдамацький, Михайлівський, Пилипа Орлика, Самойлівський, Космічний, Автобусний, Грузинський, 11-27;
  • пров. Вагонобудівний, Патаржинського, Івана Миколайчука, 6-37;
  • пр. Самойлівський, туп. Самойлівський.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго график отключения
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