Завтра у Кременчуці без світла залишиться лікарня «Правобережна»
Сьогодні, 15:32
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Де ще можливі проблеми з електропостачанням
12 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 без світла залишиться лікарня «Правобережна», також перебої з електрикою можливі у частини жителів міста.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- пров. Павлівський, 1/4.
- вул. Генерала Жадова, 1а, 2;
- вул. Леонова, 108-177;
- вул. Залізнична, 19-51;
- вул. Чкалова, 140-142;
- пров. Сівашський, 2в
- вул. Космонавтів, 21-86;
- вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
- вул. Чумацький шлях, 45-67;
- вул. Григорія Чуркіна, Ліщинова, Мєндєлєєва, 18-24;
- вул. Чорноморська, Тіниста, Василя Стуса, 18-42;
- пров. Гайдамацький, Михайлівський, Пилипа Орлика, Самойлівський, Космічний, Автобусний, Грузинський, 11-27;
- пров. Вагонобудівний, Патаржинського, Івана Миколайчука, 6-37;
- пр. Самойлівський, туп. Самойлівський.