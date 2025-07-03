Унаслідок влучання по приміщенню Полтавського обласного ТЦК та СП постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, пише Суспільне.
Нагадаємо, у Сухопутних військах підтвердили влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей. Ще 11, за його словами, зазнали поранень. У місті змінили маршрути громадського транспорту.
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