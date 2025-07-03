Внаслідок влучань у Полтаві постраждали двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ — речник Сухопутних військ

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Про кількість загиблих з-поміж військовослужбовців наразі не повідомляють

Унаслідок влучання по приміщенню Полтавського обласного ТЦК та СП постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, пише Суспільне.

— З-поміж постраждалих 2 військових ТЦК та 2 працівниці ЗСУ, які там працювали. Чи є серед загиблих військові, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів, — зазначив у прямому ефірі Суспільного Віталій Саранцев.

Нагадаємо, у Сухопутних військах підтвердили влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей. Ще 11, за його словами, зазнали поранень. У місті змінили маршрути громадського транспорту.