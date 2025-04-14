Біля гімназії №19 невідомий чіплявся до учениць: чоловіка прогнали педагоги

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 879

У Кременчуці поблизу гімназії № 19, що на вулиці Шевченка, невідомий чоловік чіплявся до учениць школи. Таке повідомлення з’явилося сьогодні, 14 квітня, в одному із місцевих батьківських чатів.

Доводимо до вашого відома, що в районі Кременчуцької гімназії № 19 поруч з закладом освіти з’являється підозрілий чоловік, який чіпляється до малолітніх дівчат, говорить їм непристойності та має незрозумілі (підозрілі) наміри. 14.04.2025 чоловік чіплявся до учениці 5-Б класу, поки ситуацію не побачила вчителька гімназії. Дитина була врятована, чоловік швидко побіг у двори, де скрився від сторонніх очей. Чоловік середнього зросту, худорлявий, був одягнутий у трикотажний спортивний костюм чорного кольору, чорну куртку та кепку, — йдеться у повідомленні.

Педагоги гімназії також просять батьків нагадати дітям основні правила безпеки при зустрічі з незнайомими людьми в ліфті, під`їзді, на вулиці, навички правильної поведінки, коли дзвонять у двері, відпрацювати здатність дітей орієнтуватися у складних ситуаціях, реально оцінювати небезпеку, обходити небезпечні ситуації. Також у школі повідомили, що інформацію про невідомого передали до правоохоронних органів.

Ми спробували дізнатися про подію й у представників правоохоронних органів. Так пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила, що до них інформація про цю подію не надходила. А у разі виявлення підозрілих людей поблизу освітніх закладів порадила відразу телефонувати на лінію 102 і викликати на місце патрульну поліцію.

У патрульній поліції нам також повідомили, що інформації про подію у них наразі немає, і за останній тиждень подібних викликів не було.



