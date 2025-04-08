Смертельна ДТП, у якій загинула харківська блогерка: перед судом постане її чоловік

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 390

В аварії також постраждали малолітній син загиблої, водій вантажівки, у яку врізався позашляховик, та сам обвинувачений

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно водія позашляховика, який 24 січня спричинив аварію на трасі на Полтавщині. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Засулля Лубенського району. Тоді загинула відома 39-річна харківська блогерка Анна Жук, дружина обвинуваченого.

За даними правоохоронців, обвинувачений перебував за кермом автомобіля «Lexus». Він перевищив швидкість, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з вантажівкою «Renault Premium», що стояла на узбіччі. Внаслідок цього Анна Жук загинула на місці події, її малолітній син отримав тяжкі травми, а водій вантажівки — тілесні ушкодження середньої тяжкості. Також травмувався і сам обвинувачений.

Інкримінують чоловікові порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також заподіяло тяжкі малолітньому і середньої тяжкості тілесні ушкодження ще одному потерпілому (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Йому може загрожувати ув'язнення терміном від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без нього.

Нагадаємо, цими вихідними біля Полтави легковик зіткнувся з вантажівкою: одна людина загинула, двоє — в лікарні.