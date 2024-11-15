Поліція Полтавщини розшукує двох хлопців, які зникли з будинку сімейного типу

Близько 20.00 на лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення двох хлопців із будинку сімейного типу в селищі Козельщина, повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. До пошукових заходів залучили максимальну кількість поліцейських, кінологів зі службовими собаками та місцевих жителів.
Правоохоронці вважають, що діти можуть перебувати в Кременчуці, можливо, на одному з вокзалів.
1. Варава Владислав Володимирович, 2010 року народження
2. Майборода Любомир Вікторович, 2010 року народження
Тих, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просять звернутися до поліції.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.