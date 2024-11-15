Сучасна зарубіжна проза: книжкова блогерка радить новинки від українських видавництв

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Крістін Генна «Провулок Світлячків»

Таллі яскрава, рішуча, амбіційна, її поява завжди викликає увагу оточуючих. Кейт же спокійна, розсудлива, вільний час проводить за книжками, в школі намагається бути ледь помітною. Одного дня дівчата домовляються, що стануть найкращими подругами назавжди. Разом вони дорослішатимуть, навчатимуться, будуватимуть спільні плани й шукатимуть себе. Одна із них матиме славу, величезні гонорари, репутацію, інша — дім, коханого чоловіка і трьох дітей. У кожної жінки будуть свої злети та падіння, розчарування та надії, але дружба між ними залишиться незмінною. Книга «Провулок Світлячків» — це розповідь про силу жіночої дружби, яка неймовірно вражає та про мрії, які надихають підкорювати цілий світ. Сюжет роману не просто цікавий, під час читання він викликає справді незабутні враження та емоції.

Кейт Бромлі «Поки бувай»

Після закінчення школи дизайну Віолетта стане на крок ближче до найбільшої мрії свого життя — роботи у сфері моди. Участь у престижному конкурсі та стажування в Римі — її єдиний шанс наблизитися до своєї мрії. Подорож з друзями й можливість працювати з командою всесвітньо відомого модного дому обіцяє бути незабутньою. В перший же день Рим зустрічає її не тільки приголомшливою красою архітектури, мальовничими вуличками й великою кількістю туристів, а й неприємною випадковістю і неочікуваним знайомством. Її знайомство з Меттом майже одразу переростає у ворожнечу, від якої не варто очікувати нічого хорошого. Упродовж найближчих трьох місяців Віолетта планує завзято працювати, отримувати нові знання, змагатися за перше місце у конкурсі та спробувати позбутися спогадів про колишні стосунки. Італія — країна безмежних можливостей, але саме для Віолетти вона підготувала складний вибір і їй доведеться зробити все, щоб не втратити себе і свою мрію.

Ешлі Елісон «Сусідська угода»

Клер Гарпер працює медсестрою у відділенні швидкої допомоги. Вона звикла працювати по 12 годин на добу, так само звикла й до невдалих стосунків. Ґрем Скотт звик ризикувати собою і в роботі, і в повсякденному житті. Робота пожежником і пристрасть до скелелазіння — ще та порція адреналіну. Рік тому під час відпочинку Клер і Ґрем уклали угоду: вони одружаться, якщо до 40 років кожен із них залишиться самотнім. Між ними ніколи не було особистих стосунків, і вони добре один одного знають, угода здається досить зручною і безпечною. До того ж у них в запасі ще достатньо часу. Однак, коли вони вдвох нарешті наважуються на зміни, під час чергового скелелазіння Ґрем отримує важкі травми. Клер зробить усе можливе, щоб допомогти йому одужати, адже насамперед вони друзі, а не тільки сусіди. Це неймовірно світла історія, яка варта того, щоб її прочитали.

Алі Гейзелвуд «Шах і мат»

Меллорі Ґрінліф в дитинстві обожнювала грати в шахи й завжди перемагала в турнірах. Проте надзвичайний талант дівчинки і її феноменальну пристрасть до шахів зруйнувала гра, що призвела до сімейної трагедії. Через почуття провини Меллорі назавжди покинула шахи, зосередившись на роботі й турботі про сестер і маму. Але ж найкраща подруга Меллорі просить її про послугу один-єдиний раз взяти участь в благодійному турнірі. Заради неї вона погоджується зіграти востаннє. Мабуть, це своєрідна іронія долі, коли під час гри по той бік дошки перед Меллорі опиняється Нолан Соєр, шахіст № 1 у світі. «Торкнулася — ходи». І Меллорі не тільки ходить, вона здобуває перемогу. Всі медіа гудять від сенсаційної перемоги невідомої дівчини над чемпіоном світу, так званим Вбивцею Королів. Після турніру для Меллорі починається зовсім новий професійний шлях, а напрочуд складна гра стає романтичною історією кохання.

Ребекка Кван «Жовтолика»

Атена Лю і Джуніпер Гейворд разом навчалися в Єлі, разом відвідували письменницький курс і мали б разом здобути літературну славу. До 27 років Атена видала три книги, завдяки яким стала відомою та успішною письменницею. Письменницька майстерність Атени привела її до визнання, нагород, номінацій і шестизначних гонорарів. В той час як Джуніпер вдалося видати тільки одну свою книгу, а шлях до її видання був сповнений невдач і неприємностей. В день, коли жінки святкували підписання Атеною угоди з Netflix, Атена раптово помирає на очах у Джуніпер. Джун же вирішує скористатися нагодою і викрадає щойно дописаний роман подруги. Вона редагує рукопис і надсилає його видавництву як свій власний твір. Чи можливо отримати омріяну славу ціною обману, який невідомо чи вдасться приховати назавжди? Сатиричний роман «Жовтолика» порушив багато важливих питань та викликав жваві обговорення серед читачів в багатьох країнах світу.