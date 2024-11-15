Учнів художньої школи Горішніх Плавнів посвятили в «юні митці»

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 112 Партнерський проєкт

На виставці є живопис і графіка, аплікація й колажі, декоративний розпис і роботи зі звичайного і легкого пластиліну

Урочисті заходи з нагоди Дня художника України відбулися в жовтні у виставковій залі мистецького закладу. Привітати колектив художньої школи з професійним святом завітали начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська та його головні спеціалісти Олена Шепілова і Тетяна Чирва. Святкова програма розпочалася театралізованим дійством «Мистецький вулик», в якому взяли участь першокласники в костюмах бджілок — працьовитих і наполегливих створінь. Учасники заходу привітали їх гучними оплесками. А «бджілка-гостя» подарувала юним художникам пензлі, які допоможуть їм опанувати світ мистецтва. Цього року до художньої школи прийняли 39 нових учнів. З привітальним словом до учасників заходу звернулася Ірина Зеленська.

«Вітаю усіх із Днем художника, а першокласників — з посвятою у «юні митці». Сподіваюсь, що ви, як працьовиті бджілки, будете засвоювати всі особливості та розмаїття образотворчого мистецтва, малювати все, що хвилює й вабить, тривожить душу, — наголосила гостя. — Вітаю педагогічний та учнівський колективи з професійним святом. Бажаю натхнення, нових досягнень, реалізації заповітних мрій і творчих задумів. Дякуємо Збройним силам України — нашим захисникам за можливість навчатися, працювати. Міська адміністрація на чолі з мером Дмитром Биковим здійснює системну підтримку мистецьких шкіл задля забезпечення належної матеріально-технічної бази, умов для навчання. Миру і добра всім!».

Директорка художньої школи Ольга Чередніченко побажала першокласникам «розкрити таланти, реалізувати креативні ідеї».

«Нехай ваші пензлі та олівці створюють яскраві й «живі» картини. Нехай удача супроводжує вас у всіх починаннях і задумах. Доброго здоров’я та успіхів нам усім під мирним небом України!», — підсумувала очільниця закладу.

Учасники заходу ознайомилися з експозицією, де представлено 75 робіт, виконаних у семи техніках з використанням різних матеріалів. На виставці є живопис і графіка, аплікація й колажі, декоративний розпис і роботи зі звичайного і легкого пластиліну. Восьмирічна Маргарита Волкова, яка цьогоріч стала ученицею першого класу художньої школи, поділилася своїми планами на майбутнє з «Хроніками тижня».

«Я хочу навчитися гарно малювати природу — ліс, річку Дніпро, птахів, різних тварин. Мені подобається малювати як олівцями, так і фарбами, — розповіла учениця. — Після закінчення школи хочу стати дизайнером одягу. Моя мрія — створювати красивий одяг для дітей».