Учнів художньої школи Горішніх Плавнів посвятили в «юні митці»

На виставці є живопис і графіка, аплікація й колажі, декоративний розпис і роботи зі звичайного і легкого пластиліну
Урочисті заходи з нагоди Дня художника України відбулися в жовтні у виставковій залі мистецького закладу. Привітати колектив художньої школи з професійним святом завітали начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська та його головні спеціалісти Олена Шепілова і Тетяна Чирва. Святкова програма розпочалася театралізованим дійством «Мистецький вулик», в якому взяли участь першокласники в костюмах бджілок — працьовитих і наполегливих створінь. Учасники заходу привітали їх гучними оплесками. А «бджілка-гостя» подарувала юним художникам пензлі, які допоможуть їм опанувати світ мистецтва. Цього року до художньої школи прийняли 39 нових учнів. З привітальним словом до учасників заходу звернулася Ірина Зеленська.
Директорка художньої школи Ольга Чередніченко побажала першокласникам «розкрити таланти, реалізувати креативні ідеї».
Учасники заходу ознайомилися з експозицією, де представлено 75 робіт, виконаних у семи техніках з використанням різних матеріалів. На виставці є живопис і графіка, аплікація й колажі, декоративний розпис і роботи зі звичайного і легкого пластиліну. Восьмирічна Маргарита Волкова, яка цьогоріч стала ученицею першого класу художньої школи, поділилася своїми планами на майбутнє з «Хроніками тижня».
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