Де у Кременчуці в суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 16 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- вул. Ф.Єгорова, 2;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І. Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М.Березовського, 7-45;
- пров. М. Савченка, 3-8;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. К. Ушинського, 1-14;
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 17.00
- просп. Свободи, 8;
- вул. Сержанта Мельничука, 1, 1А, 3А;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Гайдамацька, 80,147;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 87-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- проїзд Ополченців, 6-14;
- вул. Артема Носенка, 3-31Б;
- просп. Лесі Українки, 55-84;
- вул. Барвінкова, 60, 68;
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
- вул. Бузкова, 1-56;
- вул. Данила Галицького, 46, 60;
- вул. Михайла Грушевського, 3-11;
- вул. Підводника Коваленка, 4;
- вул. Рокитнянська, 2Е-38;
- пров. Якова Петруся, 3-80/2;
- вул. Енергетиків, 11-75.
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