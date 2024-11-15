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Де у Кременчуці в суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 374

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 16 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26;
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Ф.Єгорова, 2;
  • пров. І. Приходька, 3-24;
  • вул. І. Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. М.Березовського, 7-45;
  • пров. М. Савченка, 3-8;
  • вул. Республіканська, 1-107;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • пров. К. Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 17.00

  • просп. Свободи, 8;
  • вул. Сержанта Мельничука, 1, 1А, 3А;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Гайдамацька, 80,147;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • проїзд Ополченців, 6-14;
  • вул. Артема Носенка, 3-31Б;
  • просп. Лесі Українки, 55-84;
  • вул. Барвінкова, 60, 68;
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
  • вул. Бузкова, 1-56;
  • вул. Данила Галицького, 46, 60;
  • вул. Михайла Грушевського, 3-11;
  • вул. Підводника Коваленка, 4;
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38;
  • пров. Якова Петруся, 3-80/2;
  • вул. Енергетиків, 11-75.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла адреси планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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