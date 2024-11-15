Де у Кременчуці в суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 16 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26;

вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

вул. Ф.Єгорова, 2;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І. Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М.Березовського, 7-45;

пров. М. Савченка, 3-8;

вул. Республіканська, 1-107;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. К. Ушинського, 1-14;

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2. З 8.00 до 17.00 просп. Свободи, 8;

вул. Сержанта Мельничука, 1, 1А, 3А;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Академіка Герасимовича, 95-204;

вул. Гайдамацька, 80,147;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 87-129;

вул. Ярослава Мудрого, 8А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

проїзд Ополченців, 6-14;

вул. Артема Носенка, 3-31Б;

просп. Лесі Українки, 55-84;

вул. Барвінкова, 60, 68;

вул. Броніслава Урбанського, 15-34;

вул. Бузкова, 1-56;

вул. Данила Галицького, 46, 60;

вул. Михайла Грушевського, 3-11;

вул. Підводника Коваленка, 4;

вул. Рокитнянська, 2Е-38;

пров. Якова Петруся, 3-80/2;

вул. Енергетиків, 11-75.

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