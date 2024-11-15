У Кременчуці розшукали безвісно зниклу 84-річну Віру Уланову (доповнено)

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 354

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісно зниклу 84-річну Віру Уланову, що мешкає на Молодіжному. Жінка 14 листопада пішла із дому, її місце знаходження досі невідоме.

Прикмети: на вигляд 80-85 років, зріст приблизно 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве.

На момент зникнення одягнена: була без верхнього одягу, в кофті кольору хакі з капюшоном.

Прошу повідомити будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклого за телефоном: 0980804904.

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Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, жінку знайшли — вона у лікарні.