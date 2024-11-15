Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Підготовка мідій: Дістаньте мідії з морозилки й залиште їх у мисці для розморожування.

Підготовка часнику: Очистіть зубці часнику та дрібно поріжте їх.

Приготування основи: У сковорідці розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте нарізаний часник і тушкуйте приблизно 1 хвилину, стежачи, щоб часник не підгорів.

Додавання мідій: Викладіть мідії у сковорідку до масла та часнику. Не обов’язково чекати повного розморожування — на сковорідці процес завершиться швидше. Готуйте мідії приблизно 10 хвилин.

Соус: Влийте вершки до мідій і продовжуйте тушкувати на повільному вогні, поки соус не загусне. Якщо соус загусає повільно, додайте 1 ст. л пшеничного борошна, ретельно перемішайте. Додайте прованські трави та сіль до смаку.