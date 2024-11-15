Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — мідії у вершково-часниковому соусі

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Смачна й вишукана страва за 10 хвилин 

Інгредієнти:

  • 500 г заморожених мідій;
  • 250 мл вершків 10% жирності;
  • 50 г вершкового масла;
  • 3 зубці часнику;
  • Прованські трави;
  • 8 шматочків білого багета (для подачі).

Спосіб приготування:

  1. Підготовка мідій: Дістаньте мідії з морозилки й залиште їх у мисці для розморожування.

  2. Підготовка часнику: Очистіть зубці часнику та дрібно поріжте їх.

  3. Приготування основи: У сковорідці розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте нарізаний часник і тушкуйте приблизно 1 хвилину, стежачи, щоб часник не підгорів.

  4. Додавання мідій: Викладіть мідії у сковорідку до масла та часнику. Не обов’язково чекати повного розморожування — на сковорідці процес завершиться швидше. Готуйте мідії приблизно 10 хвилин.

  5. Соус: Влийте вершки до мідій і продовжуйте тушкувати на повільному вогні, поки соус не загусне. Якщо соус загусає повільно, додайте 1 ст. л пшеничного борошна, ретельно перемішайте. Додайте прованські трави та сіль до смаку.

  6. Подача: Подайте готові мідії із хрустким теплим багетом. Також чудово підійдуть спагеті або білий рис як гарнір.

Смачного!

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: мідії морепродукти рецепти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх