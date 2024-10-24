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«Його могли не забирати — у нього було 3 дітей». У Кременчуці посмертно нагородили 4 військових

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 526 Коментарів: 1

Нагороди отримали члени родини загиблих бійців

24 жовтня у Кременчуці посмертно нагородили 4 військовослужбовців орденами «За мужність» III ступеня. Нагороди вручили членам родини загиблих бійців у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації. 

Відзнаки отримали:

  • старший солдат Володимир Івасенко;
  • старший солдат Григорій Тищенко;
  • старший солдат Валерій Четверик;
  • солдат Андрій Гончаров.

Мати Володимира Івасенка Катерина каже, що її син «завжди так любив Україну»

 

— Молились, такий добрий, сил бажали, — не стримуючи сліз, розповідає мати. 

Товариш загиблого Євген Цимбал каже, що Володимир «завжди був патріотом»

 

— Завжди допомагав, брав участь у громадських роботах. Лекції ми читали дітям. На Майдані брав участь. Після Майдану пішов в АТО. Після АТО повернувся назад, були важкі хвороби, але 22 року знову став до лав Збройних сил. Справжній чоловік, ніколи не скаржився, — розповідає чоловік. 

Марія Тищенко, дружина старшого солдата Григорія, розповідає, що рішення піти обороняти Україну було добровільним. 

— Його могли не забирати — у нього було 3 дітей. Він сам пішов. 12 жовтня 2022 року я з ним востаннє спілкувалась, а 13 мені подзвонили і сказали, що він двохсотий, — розповідає жінка. 

Дружина старшого солдата Олена Четверик каже, що її чоловіку було 57 років. 

— Він був дуже відважний, люблячий. Батько, чоловік і дідусь так любив свого онучка. Він називав його Горобчиком. Казав: «Пішов захищати свого Горобчика». Дуже нам не вистачає, всі його любили, — розповідає жінка. 

Нагадаємо, у вересні у Кременчуці рідним загиблих військових передали державні нагороди.

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Автор: Телеграф
Теги: нагородження
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Коментарі: 1

4 703
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:51

Шана героям! Родинам сил це витримати! Кац апам смерть та прокляття!


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