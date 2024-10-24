«Його могли не забирати — у нього було 3 дітей». У Кременчуці посмертно нагородили 4 військових

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 526 Коментарів: 1

24 жовтня у Кременчуці посмертно нагородили 4 військовослужбовців орденами «За мужність» III ступеня. Нагороди вручили членам родини загиблих бійців у приміщенні Кременчуцької районної військової адміністрації.

Відзнаки отримали:

старший солдат Володимир Івасенко;

старший солдат Григорій Тищенко;

старший солдат Валерій Четверик;

солдат Андрій Гончаров.

Мати Володимира Івасенка Катерина каже, що її син «завжди так любив Україну».

— Молились, такий добрий, сил бажали, — не стримуючи сліз, розповідає мати.

Товариш загиблого Євген Цимбал каже, що Володимир «завжди був патріотом».

— Завжди допомагав, брав участь у громадських роботах. Лекції ми читали дітям. На Майдані брав участь. Після Майдану пішов в АТО. Після АТО повернувся назад, були важкі хвороби, але 22 року знову став до лав Збройних сил. Справжній чоловік, ніколи не скаржився, — розповідає чоловік.

Марія Тищенко, дружина старшого солдата Григорія, розповідає, що рішення піти обороняти Україну було добровільним.

— Його могли не забирати — у нього було 3 дітей. Він сам пішов. 12 жовтня 2022 року я з ним востаннє спілкувалась, а 13 мені подзвонили і сказали, що він двохсотий, — розповідає жінка.

Дружина старшого солдата Олена Четверик каже, що її чоловіку було 57 років.

— Він був дуже відважний, люблячий. Батько, чоловік і дідусь так любив свого онучка. Він називав його Горобчиком. Казав: «Пішов захищати свого Горобчика». Дуже нам не вистачає, всі його любили, — розповідає жінка.

Нагадаємо, у вересні у Кременчуці рідним загиблих військових передали державні нагороди.