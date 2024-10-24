У Кременчуцькому районі через коротке замикання горів будинок

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24 жовтня о 00.31 у житловому будинку на провулку Степовий у селі Нова Петрівка Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу на площі 50 м² вдалося ліквідувати о 7.06.

Унаслідок пожежі вогонь знищив шиферну покрівлю на дерев'яній обрешітці та перекриття будинку, дерев'яні меблі, майно. Також пошкоджені дерев'яні вікна, вхідні дерев'яні двері, майно, а стіни будинку закопчені по всій площі.

До гасіння пожежі залучався підрозділ 8-ДПРП та допоміжна техніка ТОВ «Дніпроагролан».

Попередньою причиною виникнення пожежі вважається коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях під час пожежі у квартирі загинула жінка.