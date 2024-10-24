У центрі Кременчука чоловік без прав в'їхав у бордюр, а потім напився

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На нього склали кілька адмінпротоколів

23 жовтня близько опівночі на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

На місці події інспектори з'ясували, що 23-річний водій автомобіля ВАЗ не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і наїхав на бордюр. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Під час оформлення матеріалів поліціянти помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Він пояснив, що вживав алкоголь після ДТП. Огляд на місці показав результат 1,90 проміле. Крім того, встановили, що водій не має права керування транспортними засобами.

На чоловіка склали кілька адміністративних матеріалів:

за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна);

за ч. 5 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів, вчинене повторно протягом року);

за ч. 4 ст. 130 КУпАП (вживання алкоголю після ДТП).

Водія відсторонили від керування, а матеріали справи будуть передані до суду.

Нагадаємо, що напередодні у центрі Кременчука патрульним попався нетверезий водій BMW без прав.