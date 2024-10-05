Кременчужани чули вибухи: що відомо

5 жовтня, близько 23.30, у Кременчуці пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Наразі у Полтавській області триває повітряна тривога, яку оголосили о 20.57. Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у Полтавській області, у тому числі й курсом на Кременчук.
Офіційної інформації від військової адміністрації поки немає.
Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня кременчужани також чули вибухи. Тоді протиповітряна оборона відпрацювала по безпілотникам.
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