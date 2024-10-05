Поліціянт та еколог врятували село на Полтавщині від пожежі

3 жовтня поліцейський офіцер Мартинівської громади Сергій Константинов разом із місцевим екологом Андрієм Клименком запобігли поширенню пожежі, яка могла загрожувати селу Мартинівка. Полум'я охопило близько 2 гектарів сухої трави. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Приблизно о 16.20, під час патрулювання Сергій помітив загоряння поблизу села. На місці він зустрів еколога, який вже почав гасити вогонь. Разом вони боролися з полум’ям, використовуючи підручні засоби, щоб не дати вогню поширитися на населений пункт.
Пожежу вдалося ліквідувати за понад дві години. Постраждалих немає, і збитків не завдано.
Нагадаємо, що 5 жовтня у селі Слобідка Миргородського району під час пожежі загинула родина: чоловік, жінка та їхні двоє малолітніх дітей.
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