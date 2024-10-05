Перші 300 добровольців «Українського легіону» готові розпочати навчання у Польщі

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Про початок набору добровольців в «Український легіон» у Польщі міноборони України повідомило 3 жовтня

У Польщі стартують навчання добровольців «Українського легіону». Станом на 4 жовтня до нього долучилося 300 громадян, чого достатньо для початку тренувань. Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш підкреслив, що інструктори були готові узятися за вишкіл українських добровольців ще 1 вересня, але на той час охочих долучитися до легіону бракувало. А тому початок підготовки затягнувся. Про початок набору добровольців в «Український легіон» у Польщі Міноборони України повідомило 3-го жовтня.

Про те, що у Польщі стартують навчання добровольців «Українського легіону» повідомило польське видання PAR.

— Тоді не було достатньо охочих. Я розумію, що зараз Україна вжила заходів щодо інформування, вербування та просування цього процесу, а тому ми розраховуємо на результати, - сказав очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камимш.

Заступник міністра оборони Польщі Залевський додав, що цього тижня українське консульство в Любліні розпочало набір українських добровольців.

— Якщо буде створено першу групу з кількох сотень добровольців, ми негайно їх навчимо, — сказав він.

Залевський нагадав, що Польща в рамках навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тис. українських бійців

— Ми повністю усвідомлюємо, що обороноздатність України та стійкість Української держави мають вирішальне значення для нашої безпеки. Тому ми всіляко підтримуємо Україну, — зазначив він.

Нагадаємо, 3-го жовтня Міноборони України повідомило, що «Український легіон» почав перший набір добровольців у місті Люблині в Польщі.