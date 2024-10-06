Брусниця має антисептичні якості та знижує тиск

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 1

Відвар із брусниці прописують тим, у кого є проблеми з сечовивідними шляхами. Ягоди мають різні властивості, зокрема жовчогінну, проносну та антисептичну.

Крім того, сік брусниці може знижувати артеріальний тиск, головне — не переборщити з дозуванням: можна вживати не більше 200 грамів на день.

Також корисно пити компот із брусниці, щоб полегшити симптоми застуди та самопочуття при температурі.