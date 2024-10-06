На спецлінію 102 поліції Полтавщини щодоби надходить близько тисячі звернень

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 165

З початку року отримано понад 260 тисяч дзвінків

Щодоби на спецлінію служби 102 поліції Полтавщини надходить близько тисячі повідомлень про правопорушення, події, надзвичайні та екстрені ситуації. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Один оператор під час зміни опрацьовує близько 100 звернень. Найактивніше люди телефонують у період з 11.00 до 22.00, причому пік звернень припадає на час з 18.00 до 22.00.

З початку року до поліції Полтавщини на лінію 102 звернулося понад 260 тисяч громадян. Лише у вересні оператори відреагували на понад 27 тисяч телефонних дзвінків.

Відомо, що торік у серпні статистика була схожою — 1000 викликів на добу і понад 186 тисяч телефонних дзвінків від громадян за 8 місяців.