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Блогер Ніколас Карма заявив про напад у Полтаві: учасником інциденту був офіцер ТЦК (доповнено)

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 605

В ТЦК заперечують наявність пістолета і загрози життю блогера

Блогер Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак), відомий своєю рубрикою «Скільки коштує ваш лук?», який вчора відвідав Полтаву, у своєму тіктоці заявив, що там на нього напала група чоловіків.

За його словами, після завершення зйомок до нього підійшли невідомі та почали ставити провокаційні питання. Потім один з них приставив пістолет до голови Карми та його підписника.

На відео Ніколаса Карми видно чоловіка зі схожим на пістолет предметом, а чоловік за кадром сказав, що блогер спілкується з офіцером Збройних сил України.

За даними ТЦК, на відео можна побачити полковника й начальника Полтавського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Логвиненка, пише «Зміст». У місті він був з родиною:

«Він побачив у центрі Полтави людину, яка ставила провокативні питання дівчатам, жінкам, тому вирішив поставити питання про ставлення до служби і ЗСУ. Питання і відповіді він отримав і відійшов. Це видно на відео. Після цього блогер, знаючи, що перед ним офіцер ЗСУ, підбіг позаду, схопив за плече, застосував заходи фізичного впливу і намагався зняти його лице, ставлячи запитання. У начальника ТЦК пістолета не було», — цитує видання речника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Романа Істоміна.

Роман Істомін повідомив, що на відео був макет зброї і загрози життю блогера не було. 

У травні на блогера напали хулігани із перцевим балончиком у Львові. Тоді він написав заяву у поліцію.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: блогер напад Полтава
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