Блогер Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак), відомий своєю рубрикою «Скільки коштує ваш лук?», який вчора відвідав Полтаву, у своєму тіктоці заявив, що там на нього напала група чоловіків.
За його словами, після завершення зйомок до нього підійшли невідомі та почали ставити провокаційні питання. Потім один з них приставив пістолет до голови Карми та його підписника.
На відео Ніколаса Карми видно чоловіка зі схожим на пістолет предметом, а чоловік за кадром сказав, що блогер спілкується з офіцером Збройних сил України.
За даними ТЦК, на відео можна побачити полковника й начальника Полтавського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Логвиненка, пише «Зміст». У місті він був з родиною:
Роман Істомін повідомив, що на відео був макет зброї і загрози життю блогера не було.
У травні на блогера напали хулігани із перцевим балончиком у Львові. Тоді він написав заяву у поліцію.
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