Блогер Ніколас Карма заявив про напад у Полтаві: учасником інциденту був офіцер ТЦК (доповнено)

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 605

Блогер Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак), відомий своєю рубрикою «Скільки коштує ваш лук?», який вчора відвідав Полтаву, у своєму тіктоці заявив, що там на нього напала група чоловіків.

За його словами, після завершення зйомок до нього підійшли невідомі та почали ставити провокаційні питання. Потім один з них приставив пістолет до голови Карми та його підписника.