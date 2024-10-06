Вночі протиповітряна оборона на Полтавщині збивала дрони

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У ніч на 6 жовтня, із 19.00 по 6.10, росіяни атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України. Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили понад 90 засобів повітряного нападу:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

1 крилату ракету Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БпЛА типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 російських ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

25 безпілотників (станом на 9.00) локаційно втратили у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Нагадаємо, що вночі кременчужани кілька разів чули вибухи.