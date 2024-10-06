Вночі протиповітряна оборона на Полтавщині збивала дрони

У ніч на 6 жовтня, із 19.00 по 6.10, росіяни атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України. Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили понад 90 засобів повітряного нападу:
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 російських ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
25 безпілотників (станом на 9.00) локаційно втратили у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.
Нагадаємо, що вночі кременчужани кілька разів чули вибухи.
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