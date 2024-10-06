Пресслужба 24 ОМБр звертається по допомогу

Автомобілі для військових мають вирішальне значення, оскільки вони виконують безліч важливих функцій. Й дуже неприємно, коли автівки виходять з ладу.
Вчора вчергове «Соренто» пресслужби 24 ОМБр зламалася під час виконання завдання. Машина потребує термінового ремонту.
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