Пресслужба 24 ОМБр звертається по допомогу

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 108

Автомобілі для військових мають вирішальне значення, оскільки вони виконують безліч важливих функцій. Й дуже неприємно, коли автівки виходять з ладу.

Вчора вчергове «Соренто» пресслужби 24 ОМБр зламалася під час виконання завдання. Машина потребує термінового ремонту.

— Друзі, відкрив банку на ремонт Соренто. Ситуація: машина закипіла, пробило голову двигуна + треба повністю замінити ланцюг ГРМ. Все це обійдеться приблизно в 30 000 грн. Буду дуже вам вдячний за репост+донат, — написав представник пресслужби.

Посилання на банку.