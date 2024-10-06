Вчора, 5 жовтня, 62-річний кременчужанин на проспекті Свободи підстрелив трьох котів. Про це у фейсбуці повідомила Ася Марго. Згідно з повідомленням, одна кішка загинула, а ще двох котів доставили до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги.
Поліція вилучила гвинтівку, з якої було здійснено постріли. Мертву кішку направили на експертизу.
Нагадаємо, що такі дії підпадають під кримінальну відповідальність згідно із законодавством про жорстоке поводження з тваринами.
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, повідомлення від жителів багатоповерхівки, розташованої на проспекті Свободи, про чоловіка, який стріляв у котів, надійшло до Кременчуцького районного управління поліції 5 жовтня близько 16.00.
Одна із тварин загинула, іншу — доставили до ветеринарного лікаря на обстеження. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Під час проведення першочергових слідчих дій поліціянти встановили, що до правопорушення причетний місцевий мешканець 1963 року народження. Гвинтівку в правопорушника вилучили.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
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