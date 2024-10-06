У Кременчуці 7 жовтня тимчасово відключать воду

7 жовтня буде тимчасово знижений тиск холодного водопостачання у мікрорайоні Молодіжний у Кременчуці. Про це попередили на Кременчукводоканалі.
У деяких багатоповерхових будинках, вище 5 поверху, може бути відсутнє водопостачання за адресами:
На час відсутності водопостачання буде організовано підвіз питної води, або ж можна скористатись для технічного водопостачання трубчастими колодязями, які розташовані у вашому мікрорайоні.
Після завершення аварійно-відновлювальних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
Якщо вам потрібна додаткова інформація, можна звертатися у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 050-305-45-71, 067-403-97-86.
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