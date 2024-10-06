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У Кременчуці 7 жовтня тимчасово відключать воду

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 305

 Мешканцям рекомендують зробити запас води та звертатися до водоканалу за додатковою інформацією

7 жовтня буде тимчасово знижений тиск холодного водопостачання у мікрорайоні Молодіжний у Кременчуці. Про це попередили на Кременчукводоканалі.

У деяких багатоповерхових будинках, вище 5 поверху, може бути відсутнє водопостачання за адресами:

  • проспект Лесі Українки, будинки 61/2, 61А, 63, 120;
  • вулиця Мрії, будинки 2А, 4А, 6А.

На час відсутності водопостачання буде організовано підвіз питної води, або ж можна скористатись для технічного водопостачання трубчастими колодязями, які розташовані у вашому мікрорайоні. 

Після завершення аварійно-відновлювальних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Якщо вам потрібна додаткова інформація, можна звертатися у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 050-305-45-71, 067-403-97-86.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчукводоканал відключення води
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