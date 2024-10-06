Останній енергоблок, що перебуває в ремонті, під'єднають в середині жовтня

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Нині з 9 атомних блоків в Україні лише один на ремонті

Станом на 4 жовтня з 9 атомних енергоблоків на підконтрольній Україні території лише один ще перебуває на плановому ремонті. Про це повідомив Петро Котін, виконувач обов'язків голови правління НАЕК «Енергоатом», під час ефіру в рамках марафону «Єдині новини».

Котін зазначив, що ключовим завданням було перевантаження палива на всіх енергоблоках для забезпечення їх безперебійної роботи. Ремонт одного з блоків завершиться, і його підключення планується на середину жовтня.

Для кожної атомної електростанції в Україні розроблено 100 заходів для підготовки до опалювального сезону, щоб забезпечити стабільне функціонування енергосистеми взимку.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що за оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.