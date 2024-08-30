«Розповідав, що корупція — це роздуті фейки», — ветеран Симороз розкритикував виступ нардепа Мовчана у прямому ефірі

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Нардеп від Кременчука Олексій Мовчан та колишній правозахисник, а нині — ветеран війни Олег Симороз не зійшлися поглядами у прямому ефірі Суспільного на тему втечі корупціонерів та зрадників

Учора, 29 серпня, під час прямого ефіру Суспільного колишній правозахисник, а нині — ветеран війни Олег Симороз розкритикував висловлювання народного депутата від Кременчука Олексія Мовчана. Про це Симороз розповів у своєму телеграм-каналі.

Темою прямого ефіру, за словами Симороза, була втеча корупціонерів та зрадників.

Ветеран заявляє, що нардеп від «Слуги народу» Мовчан «розповідав, що корупція, це все роздуті фейки про «теорію змови». Дуже доречі боявся бідний, коли в ефірі озвучували прізвища Зеленського, Єрмака та Татарова».

Олег Симороз розкритикував виступ Мовчана і говорить, що «пройшовся по «слугам», на мій смак заслужено».

Також у своєму телеграм-каналі Симороз опублікував відео, де Мовчан після прямого ефіру «стояв і плакав ведучим, що вони «влаштували йому порку» і мене не зупиняли».