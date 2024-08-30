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«Розповідав, що корупція — це роздуті фейки», — ветеран Симороз розкритикував виступ нардепа Мовчана у прямому ефірі

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 228

 

Нардеп від Кременчука Олексій Мовчан та колишній правозахисник, а нині — ветеран війни Олег Симороз не зійшлися поглядами у прямому ефірі Суспільного на тему втечі корупціонерів та зрадників

Учора, 29 серпня, під час прямого ефіру Суспільного колишній правозахисник, а нині — ветеран війни Олег Симороз розкритикував висловлювання народного депутата від Кременчука Олексія Мовчана. Про це Симороз розповів у своєму телеграм-каналі.

Темою прямого ефіру, за словами Симороза, була втеча корупціонерів та зрадників.

Ветеран заявляє, що нардеп від «Слуги народу» Мовчан «розповідав, що корупція, це все роздуті фейки про «теорію змови». Дуже доречі боявся бідний, коли в ефірі озвучували прізвища Зеленського, Єрмака та Татарова»

Олег Симороз розкритикував виступ Мовчана і говорить, що «пройшовся по «слугам», на мій смак заслужено».

Також у своєму телеграм-каналі Симороз опублікував відео, де Мовчан після прямого ефіру «стояв і плакав ведучим, що вони «влаштували йому порку» і мене не зупиняли».

Льоша, не принижуйся так, ти той, хто покриває корупцію та тих, хто це курує на топ рівні, тому це нормально, що я тебе деру в ефірі, не переживай ти так… — пише Олег Симороз.

Наразі на Ютуб-каналі Суспільного запису цього ефіру поки що немає.

Нагадаємо, у липні нардеп від Кременчука Олексій Мовчан підтримав законопроєкт про підняння зарплати помічникам народних депутатів.

Також цьогоріч у березні у Кременчуці почали ширити партійні газети «Слуги народу». Як це журналістам прокоментував Мовчан — читайте у нашому матеріалі.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: телеграм-канал Олега Симороза
Теги: Олексій Мовчан корупція народний депутат прямий ефір
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