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Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади Командувача Повітряних Сил ЗСУ (доповнено)

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 190

 

На посаді Олещук був із серпня 2021 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Миколу Олещука з посади Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України. Про це Зеленський заявив під час свого традиційного вечірнього звернення.

Відповідний указ також оприлюднений і на сайті глави держави.

Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України — для результату. І це потрібно так само на командному рівні — ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів, — каже президент.

На посаді Командувача ПС ЗСУ Микола Олещук служив із серпня 2021 року. До цього Олещук був начальником штабу — першим заступником командувача Повітряного командування «Схід».

Наразі невідомо, хто замінить генерал-лейтенанта на цій посаді.

Доповнено:

За даними Генштабу, до тимчасового виконання обов'язків Командувача Повітряних Сил ЗСУ приступив командувач повітряного командування «Центр» генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: politanaliz.com.ua
Теги: Микола Олещук командувач повітряні сили ЗСУ
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