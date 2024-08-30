Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Миколу Олещука з посади Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України. Про це Зеленський заявив під час свого традиційного вечірнього звернення.
Відповідний указ також оприлюднений і на сайті глави держави.
На посаді Командувача ПС ЗСУ Микола Олещук служив із серпня 2021 року. До цього Олещук був начальником штабу — першим заступником командувача Повітряного командування «Схід».
Наразі невідомо, хто замінить генерал-лейтенанта на цій посаді.
Доповнено:
За даними Генштабу, до тимчасового виконання обов'язків Командувача Повітряних Сил ЗСУ приступив командувач повітряного командування «Центр» генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.
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