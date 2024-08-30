У машину журналіста з Кременчука Олександра Моторного ледь не влучив російський дрон

Знімальна група каналу «1+1» разом із журналістом супроводжувала евакуаційний автобус на Покровському напрямку
У машину знімальної групи каналу «1+1», де знаходився журналіст родом із Кременчука Олександр Моторний ледь на влучив російський FPV-дрон. Про це пише Інститут масової інформації з посиланням на ТСН.
Відомо, що автівка із знімальною групою супроводжувала евакуаційний автобус на Покровському напрямку.
Відео вибуху ТСН опублікували у себе на Ютуб-каналі.
На відео видно, що вибух стався прямо перед машиною журналістів. У ТСН також повідомили, що ніхто зі знімальної групи не постраждав.
Нагадаємо, у червні 2022 року журналіст із Кременчука Олександр Моторний отримав орден «За заслуги» від президента Зеленського.
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