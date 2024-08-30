У машину журналіста з Кременчука Олександра Моторного ледь не влучив російський дрон

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 188

У машину знімальної групи каналу «1+1», де знаходився журналіст родом із Кременчука Олександр Моторний ледь на влучив російський FPV-дрон. Про це пише Інститут масової інформації з посиланням на ТСН.

Відомо, що автівка із знімальною групою супроводжувала евакуаційний автобус на Покровському напрямку.

Відео вибуху ТСН опублікували у себе на Ютуб-каналі.