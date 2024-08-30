Де у суботу у Кременчуці протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 31 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Вітчизняна, 5-8;
- вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;
- вул. Гійома Боплана, 77-92;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- пров. Луговий, 17-19;
- пр. Луговий, 10-15;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Космічна (р-н ринку);
- вул. Республіканська;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14.
З 8.00 до 19.00
Нагадаємо, завтра протягом доби діятимуть також і графіки погодинного знеструмлення споживачів.
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