Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Топ новина, Кременчук

Журналіст з Кременчука отримав орден «За заслуги» від президента Зеленського

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 370

 

Вітаємо колегу з нагородженням

Президент України нагородив журналіста з Кременчука Олександра Моторного орденом «За заслуги» ІІ ступеня. Про це йдеться в Указі Президента України №394/2022 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня журналіста».

- За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність, - йдеться у повідомленні.

 

Олександр Моторний народився у Кременчуці. За освітою тренер з баскетболу. Працював у місцевій ТРК «Візит» , згодом переїхав до Харкова, до медіа-групи «Об’єктив». Із 2005 року у Києві: кореспондент у новинах на різних центральних телеканалах, а з 2008 у команді ТСН на «1+1».

 

Працював у зонах військових та громадянських конфліктів у Грузії, Пакистані, Афганістані, Тунісі, Єгипті, Лівії, Киргизстані. Із 2014 року регулярно працює в зоні бойових дій на території України. Війна для Моторного почалася ще з Криму у 2014 році.

7
Автор: Альона Душенко
Теги: нагородження Володимир Зеленський Олександр Моторний журналісти
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх