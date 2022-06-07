Журналіст з Кременчука отримав орден «За заслуги» від президента Зеленського

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Президент України нагородив журналіста з Кременчука Олександра Моторного орденом «За заслуги» ІІ ступеня. Про це йдеться в Указі Президента України №394/2022 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня журналіста».

- За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність, - йдеться у повідомленні.

Олександр Моторний народився у Кременчуці. За освітою тренер з баскетболу. Працював у місцевій ТРК «Візит» , згодом переїхав до Харкова, до медіа-групи «Об’єктив». Із 2005 року у Києві: кореспондент у новинах на різних центральних телеканалах, а з 2008 у команді ТСН на «1+1».

Працював у зонах військових та громадянських конфліктів у Грузії, Пакистані, Афганістані, Тунісі, Єгипті, Лівії, Киргизстані. Із 2014 року регулярно працює в зоні бойових дій на території України. Війна для Моторного почалася ще з Криму у 2014 році.