Журналіст з Кременчука отримав орден «За заслуги» від президента Зеленського

Президент України нагородив журналіста з Кременчука Олександра Моторного орденом «За заслуги» ІІ ступеня. Про це йдеться в Указі Президента України №394/2022 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня журналіста».
Олександр Моторний народився у Кременчуці. За освітою тренер з баскетболу. Працював у місцевій ТРК «Візит» , згодом переїхав до Харкова, до медіа-групи «Об’єктив». Із 2005 року у Києві: кореспондент у новинах на різних центральних телеканалах, а з 2008 у команді ТСН на «1+1».
Працював у зонах військових та громадянських конфліктів у Грузії, Пакистані, Афганістані, Тунісі, Єгипті, Лівії, Киргизстані. Із 2014 року регулярно працює в зоні бойових дій на території України. Війна для Моторного почалася ще з Криму у 2014 році.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер