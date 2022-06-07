Кременчуцькі журналісти у бою зійшлися з військовою адміністрацією

Напередодні Дня журналіста, 5 червня, журналісти, фотографи та оператори зійшлися у товариському волейбольному матчі з Кременчуцькою військовою райадміністрацією.
Захід розпочали з хвилини мовчання про загиблих журналістів.
У протистоянні зійшлися представники «Кременчуцького Телеграфу», «Кременчуцької газети» та телеканалу «Візит». В підсумку запеклої боротьби команда журналістів поступилася Кременчуцькій РВА.
Змагання прокоментував і ще один журналіст ТЪ Віктор Крук:
Детальніше в сюжеті ТРК «Візит»
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер