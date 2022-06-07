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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі журналісти у бою зійшлися з військовою адміністрацією

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 1

 Журналісти по-спортивному відсвяткували професійне свято 

Напередодні Дня журналіста, 5 червня, журналісти, фотографи та оператори зійшлися у товариському волейбольному матчі з Кременчуцькою військовою райадміністрацією.

 

Захід розпочали з хвилини мовчання про загиблих журналістів.

Кожні три дні ворог убиває одного медійника – НСЖУ

 

У протистоянні зійшлися представники «Кременчуцького Телеграфу», «Кременчуцької газети» та телеканалу «Візит». В підсумку запеклої боротьби команда журналістів поступилася Кременчуцькій РВА.

- До перемоги не вистачило зовсім трохи. Ішли нога в ногу, але суто з поваги вирішили дати трохи фору, щоб не ображати опонентів - прокоментував фотограф видання «Кременчуцький ТелеграфЪ» Артем Коваленко.

Змагання прокоментував і ще один журналіст ТЪ Віктор Крук:

- Суперник дуже сильний. Проти них було складно виграти. Але ми майже, майже виграли. Найважливіше, що у всіх команд було одне бажання та одна мета: щоб була наша перемога!

Детальніше в сюжеті ТРК «Візит»

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Автор: Альона Душенко Джерело відео: ТРК Візит
Теги: журналісти День журналиста
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