Швидких результатів на жаль не було: Ольга Ляхова змагалася у Нідерландах

У Хенгело Голандія відбувся міжнародний легкоатлетичний турнір — FBK Games. У змаганнях взяла участь Ольга Ляхова з Кременчука, яка змагалася у бігу на 800 м.
Ольга фінішувала сьомою, подолавши дистанцію з часом 1:58,64. Перемогу тут здобула Фейс Кіпєгон з Кенії (1:57,68). «Срібло» у Халіми Накааї з Уганди (час 1:58,03). Третє місце в австралійки Катріони Біссет (1:58,09).
Це вже третій старт Ольги після дворічної перерви. Спочатку вона виграла турнір у Савоні, потім стала шостою на Меморіалі Ірени Шевінської у Бидгощі.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер