Швидких результатів на жаль не було: Ольга Ляхова змагалася у Нідерландах

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 161

У Хенгело Голандія відбувся міжнародний легкоатлетичний турнір — FBK Games. У змаганнях взяла участь Ольга Ляхова з Кременчука, яка змагалася у бігу на 800 м.

Ольга фінішувала сьомою, подолавши дистанцію з часом 1:58,64. Перемогу тут здобула Фейс Кіпєгон з Кенії (1:57,68). «Срібло» у Халіми Накааї з Уганди (час 1:58,03). Третє місце в австралійки Катріони Біссет (1:58,09).

- Дуже дякую @fbkgames за теплу зустріч. На стадіоні була неймовірна атмосфера. Я скучила за цим. Погода була поганою, й швидких результатів на жаль не було. Але я не зупиняюсь, я продовжую йти за своєю мрією. Дуже дякую за вашу підтримку! - написала Ольга Ляхова.

Це вже третій старт Ольги після дворічної перерви. Спочатку вона виграла турнір у Савоні, потім стала шостою на Меморіалі Ірени Шевінської у Бидгощі.