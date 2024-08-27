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Топ новина, Кременчук

У Кременчуці попрощались з ексголовним редактором ТК «Візит» Олександром Кулішем

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 586

Журналіста поховали на Свіштовському кладовищі

27 серпня у Свято-Миколаївському храмі попрощались з колишнім головним редактором телекомпанії «Візит» Олександром Кулішем. Провести в останню путь 70-річного журналіста прийшли його рідні, друзі та колеги. 

 

— Образно кажучи, я його знайшов на трикотажній фабриці, він там працював майстром, і коли ми оголосили конкурс на кореспондента міського радіо, зателефонувала директор фабрики й каже: «У нас є людина, яка може тобі сподобатись». І так я з ним познайомився, взяв до себе на роботу. Став дійсно, я не боюсь цього слова, справжнім журналістом. Перші кроки він зробив на міському радіо, — сказав ексдиректор міського радіо Леонід Перепелятник. 

 

Колишній журналіст додав, що в Олександра Куліша «була складна біографія, але він мужньо витримав всі незгоди життя». 

— Світла пам’ять Олександру Кулішу, батькові, нашому товаришеві, — сказав Леонід Перепелятник. 

Ексголовна редакторка ТК «Візит» Анна Плаксій у своєму дописі на сторінці facebook назвала Олександра Куліша «Золотим голосом Кременчука». Журналіста поховали на Свіштовському кладовищі. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Куліша.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: журналіст помер
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