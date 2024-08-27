У Кременчуці попрощались з ексголовним редактором ТК «Візит» Олександром Кулішем

27 серпня у Свято-Миколаївському храмі попрощались з колишнім головним редактором телекомпанії «Візит» Олександром Кулішем. Провести в останню путь 70-річного журналіста прийшли його рідні, друзі та колеги.
Колишній журналіст додав, що в Олександра Куліша «була складна біографія, але він мужньо витримав всі незгоди життя».
Ексголовна редакторка ТК «Візит» Анна Плаксій у своєму дописі на сторінці facebook назвала Олександра Куліша «Золотим голосом Кременчука». Журналіста поховали на Свіштовському кладовищі.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Куліша.
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