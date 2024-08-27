Їх застосують на додачу до погодинних і планових
За розпорядженням НЕК «Укренерго», 27 серпня з 14.41 в області застосовано графік аварійних відключень 1-4 черги. Про це о 14.49 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».
За розпорядженням НЕК «Укренерго», о 15.42 скасовано 3-4 черги графіку аварійних відключень. Про це о 16.12 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».
Нагадаємо, що протягом усієї доби на Полтавщині також діють графіки погодинних знеструмлень, також у Кременчуці є адреси, де світло відсутнє через планові ремонти мережі.
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