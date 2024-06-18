Чим під час воєнного стану займаються дільничні офіцери поліції на Кременчуччині

Викривання злочинів та підтримання громадського правопорядку на території району далеко не єдине завдання дільничних. Під час повномасштабної війни до них додалося багато інших, не менш важливих завдань, пов’язаних із забезпеченням оборонних потреб нашої країни
Щороку 18 червня дільничні поліцейські відзначають професійне свято — День дільничного офіцера поліції в Україні! Професія дільничного офіцера вважається однією з найвідповідальніших та найважчих, адже посадові обов’язки дільничних дуже різноманітні та багатопланові. Саме від роботи дільничного залежить спокій мешканців населених пунктів.
Напередодні професійного свята «Кременчуцький Телеграф» взяв інтерв’ю у начальника сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Кременчуцького райуправління Національної поліції України Михайла Алексашенка.
Капітан поліції розповів, що наразі на території Кременчуцької міської територіальної громади працює понад два десятки дільничних офіцерів поліції. Дільничні є й в інших громадах Кременчуцького району.
За його словами, дільничні офіцери поліції завжди знаходяться у взаємодії з органами місцевого самоврядування. Насамперед у питаннях забезпечення громадської безпеки, соціальної адаптації колишніх ув’язнених, протидії нелегальній міграції, профілактичної та роз’яснювальної роботи з населенням.
Михайло Алексашенко розповів про складнощі у роботі, що виникли останні два роки та пов’язані з воєнним станом.
Він додав, що дільничним, окрім виконання безпосередніх обов’язків, доводиться брати участь у патрулюванні вулиць, зокрема й під час дії комендантської години.
Він зазначив, що зовсім новим завданням, яке раніше не доводилося виконувати, для дільничних офіцерів поліції став розшук та доставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) військовозобов’язаних, які не прибули до них по повістці.
Чоловіка подали у розшук, хоча він запевняє, що повістки не отримував — у Кременчуцькому РТЦК пояснили, чи таке можливе
На питання — де можна знайти свого дільничного офіцера поліції та як з ним зв’язатися, Михайло Алексашенко зазначив, що дізнатися про нього та зв’язатися з ним можна через чергову службу Кременчуцького районного управління поліції, або зателефонувавши на 102.
Зауважимо, що Кременчуцьке районне управління поліції знаходиться у Кременчуці на вулиці 29 вересня, 6.
Телефон чергової частини — (0536) 767302, 0987392630
Адреса електронної пошти для електронних звернень — zvern35@pl.police.gov.ua
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«Кременчуцький Телеграф» щиро вітає дільничних офіцерів поліції з нагоди професійного свята та бажає, щоби ваша вкрай важлива робота завжди знаходила розуміння, щиру вдячність та довіру громадян!
Нагадаємо, на Кременчуччині впровадили програму «Поліцейський офіцер громади». Такі правоохоронці мають подвійне підпорядкування, проживають на території громад та займаються питаннями підтримання в них правопорядку. Перші поліцейські офіцери громад з’явилися наприкінці 2022 року у Градизьку та Новій Галещині.
За словами пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, наразі вони є вже у більшості громад Кременчуцького району: у Горішніх Плавнях, Глобиному, Семенівці. У деяких громадах вони ще проходять навчання.
А 6 червня у селі Потоки відкрили офіс поліцейського офіцера громади. Він обслуговує Потоківський старостинський округ, який охоплює чотири сільські населені пункти — Потоки, Соснівку, Малу Кохнівку та Придніпрянське.
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