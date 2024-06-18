Чим під час воєнного стану займаються дільничні офіцери поліції на Кременчуччині

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 122

Викривання злочинів та підтримання громадського правопорядку на території району далеко не єдине завдання дільничних. Під час повномасштабної війни до них додалося багато інших, не менш важливих завдань, пов’язаних із забезпеченням оборонних потреб нашої країни

Щороку 18 червня дільничні поліцейські відзначають професійне свято — День дільничного офіцера поліції в Україні! Професія дільничного офіцера вважається однією з найвідповідальніших та найважчих, адже посадові обов’язки дільничних дуже різноманітні та багатопланові. Саме від роботи дільничного залежить спокій мешканців населених пунктів.

Напередодні професійного свята «Кременчуцький Телеграф» взяв інтерв’ю у начальника сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Кременчуцького райуправління Національної поліції України Михайла Алексашенка.

Капітан поліції розповів, що наразі на території Кременчуцької міської територіальної громади працює понад два десятки дільничних офіцерів поліції. Дільничні є й в інших громадах Кременчуцького району.

— До обов’язків дільничного офіцера входить багато завдань. По-перше — це профілактика злочинів та кримінальних проступків. Але дільничним доводиться брати участь й у їх розкритті — від крадіжок і завдання травм, до правопорушень, пов’язаних з сімейним насильством та зберіганням наркотиків. Тобто дільничні офіцери поліції залучаються до розкриття майже усіх злочинів, від легких до тяжких, що відбуваються на території їх обслуговування. Виключенням є лише особливо тяжкі злочини, — пояснив Михайло Алексашенко.

За його словами, дільничні офіцери поліції завжди знаходяться у взаємодії з органами місцевого самоврядування. Насамперед у питаннях забезпечення громадської безпеки, соціальної адаптації колишніх ув’язнених, протидії нелегальній міграції, профілактичної та роз’яснювальної роботи з населенням.

— Останнім часом йде дуже багато звернень щодо шахрайств. Злочинці особливо часто ошукують людей похилого віку. Доводиться працювати з раніше судимими, які знаходяться на превентивному (профілактичному) обліку, щоб вони не скоїли нових правопорушень, — додав капітан поліції.

Капітан поліції Михайло Алексашенко у відрядженні на Херсонщині

Складнощі у роботі, пов’язані з воєнним станом

Михайло Алексашенко розповів про складнощі у роботі, що виникли останні два роки та пов’язані з воєнним станом.

— Значно збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, серед яких трапляються люди, схильні до правопорушень. Наші дільничні цих людей не дуже добре знають й тому профілактичну роботу з ними проводять не завжди вчасно, — пояснив керівник дільничних офіцерів поліції.

Він додав, що дільничним, окрім виконання безпосередніх обов’язків, доводиться брати участь у патрулюванні вулиць, зокрема й під час дії комендантської години.

— Дуже багато відряджень у прифронтові райони. Там, окрім поліцейських функцій, пов’язаних з охороною громадського порядку, доводиться виконувати завдання з евакуації мирного населення, охорони держоб’єктів, перевірці на блок-постах. Інколи доводиться брати участь і в небезпечніших операціях, які вже мало нагадують поліцейські. Наприклад, під час прориву Каховської ГЕС наші офіцери були у складі зведеного загону й брали участь у ліквідації наслідків прориву та евакуації населення, — пояснив Михайло Алексашенко.

Поліцейські допомагають евакуюватися постраждалим внаслідок прориву Каховської ГЕС

Він зазначив, що зовсім новим завданням, яке раніше не доводилося виконувати, для дільничних офіцерів поліції став розшук та доставлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) військовозобов’язаних, які не прибули до них по повістці.

— ТЦК надає нам списки таких людей, і наші офіцери їх розшукують та доставляють. Це не зовсім притаманна для поліції функція — раніше ми цим ніколи не займалися. Звісно, що під час виконання цього завдання буває багато негативу від громадян. Але це потреба воєнного часу і ми розуміємо її важливість, — додав начальник сектору дільничних офіцерів поліції.

Чоловіка подали у розшук, хоча він запевняє, що повістки не отримував — у Кременчуцькому РТЦК пояснили, чи таке можливе

Як знайти свого дільничного

На питання — де можна знайти свого дільничного офіцера поліції та як з ним зв’язатися, Михайло Алексашенко зазначив, що дізнатися про нього та зв’язатися з ним можна через чергову службу Кременчуцького районного управління поліції, або зателефонувавши на 102.

— Також можна прийти до адмінбудівель райуправління поліції за адресами у Кременчуці — вулиця Київська, 7, кабінет 301, та проспект Лесі Українки, 29. Там дільничні офіцери поліції мають свої робочі кабінети, — пояснив він.

Зауважимо, що Кременчуцьке районне управління поліції знаходиться у Кременчуці на вулиці 29 вересня, 6.

Телефон чергової частини — (0536) 767302, 0987392630

Адреса електронної пошти для електронних звернень — zvern35@pl.police.gov.ua

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«Кременчуцький Телеграф» щиро вітає дільничних офіцерів поліції з нагоди професійного свята та бажає, щоби ваша вкрай важлива робота завжди знаходила розуміння, щиру вдячність та довіру громадян!

Офіс поліцейського офіцера громади у Потоках

Нагадаємо, на Кременчуччині впровадили програму «Поліцейський офіцер громади». Такі правоохоронці мають подвійне підпорядкування, проживають на території громад та займаються питаннями підтримання в них правопорядку. Перші поліцейські офіцери громад з’явилися наприкінці 2022 року у Градизьку та Новій Галещині.

За словами пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, наразі вони є вже у більшості громад Кременчуцького району: у Горішніх Плавнях, Глобиному, Семенівці. У деяких громадах вони ще проходять навчання.

А 6 червня у селі Потоки відкрили офіс поліцейського офіцера громади. Він обслуговує Потоківський старостинський округ, який охоплює чотири сільські населені пункти — Потоки, Соснівку, Малу Кохнівку та Придніпрянське.