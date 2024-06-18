Минулої ночі українська ППО збила усі 10 дронів Shahed, запущених росіянами

У ніч на 18 червня росіяни атакували Україну десятьма ударними БпЛА Shahed-131/136 з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Про це пише Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в результаті нічної атаки пошкоджені три приватні будинки та два авто. Також сталася пожежа, яку загасили.
Нагадаємо, о 17 червня армія РФ влучила у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Станом на 21.30 було відомо про 22 поранених. Пошкоджені кілька багатоповерхівок. За словами в.о міського голови Полтави Катерини Ямщикової, на місці влучання не було «абсолютно ніяких військових об'єктів». Біля місця удару створений штаб.
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