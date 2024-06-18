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Минулої ночі українська ППО збила усі 10 дронів Shahed, запущених росіянами

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 101

 

Усі «Шахеди» збили у Запорізькій та Дніпропетровській областях

У ніч на 18 червня росіяни атакували Україну десятьма ударними БпЛА Shahed-131/136 з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це пише Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

— В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях, — йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в результаті нічної атаки пошкоджені три приватні будинки та два авто. Також сталася пожежа, яку загасили.

 

Нагадаємо, о 17 червня армія РФ влучила у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Станом на 21.30 було відомо про 22 поранених. Пошкоджені кілька багатоповерхівок. За словами в.о міського голови Полтави Катерини Ямщикової, на місці влучання не було «абсолютно ніяких військових об'єктів». Біля місця удару створений штаб.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ППО Шахеди БПЛА ЗСУ
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