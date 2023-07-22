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Бітбоксинг, реп із роком та аукціон: Кременчук качав хіп-хоп-гурт ТНМК

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 391

 
Від імпровізації і хіп-хопу до лірики, джазу та року – харківський гурт зміг запалити сцену у Кременчуці

21 липня на літній сцені у Придніпровському парку відбувся благодійний концерт легендарного українського хіп-хоп-гурту ТНМК («Танок на майдані Конґо»).

Додамо, що за понад 20 років свого існування музиканти зробили неабиякий внесок у розвиток не лише хіп-хоп-культури України, а й музичної індустрії країни в цілому. Гурт виступав на престижних всеукраїнських та міжнародних фестивалях, а люди їх знають за треками «Гранули», «Відривайся», «Зроби мені хіп-хоп» і т.д.

Так, буквально з перших композицій ТНМК зміг добряче розігріти кременчужан. Концерт розпочали з «Дзеркала». Найяскравіше містян запалили «Тернопіль» та «Молодець». Ці треки відомі навіть і тим, хто зовсім незнайомий з репертуаром гурту, тому на них кременчужани підспівували і гарцювали найбільше.

Під час виступу солісти Олег Михайлюта (Фагот) та Олександр Сидоренко (Фоззі) давали короткі спічі. Музиканти нагадували про важливість донатів і розповідали про військову історію гурту. Бас-гітарист Костянтин Жуйков (Котя) служить у лавах Національної гвардії України, а гітарист Ярослав Верьовкін (Ярік) – в ЗСУ. Усі інші учасники активно волонтерять.

За словами соліста Фоззі, головна мета їхнього туру – зібрати гроші на 50 дронів-камікадзе для бригади у Вугледарі. Половина з продажу мерчу піде на закупку тактичних аптечок.

– Ми з вами, як громадяни вільної країни, перебираємо на себе функцію країни, тому що нам головне зберегти країну. Ми не воюємо за царя, ми воюємо за Україну, – звернувся до містян Фоззі.

На кінець концерт провели аукціон. Розігрували 5 лотів – гітару, прапор України та гільзу з підписами гурту, укулеле і набір келихів з гільз. За гітару віддали 20 тисяч – у понад 3 рази дорожче за стартову ціну.

Укулеле пішла з-під молотка за 10 тисяч гривень.

Келихи, зроблені з гільз від американського гранатомета, продали за 6500 грн. До речі, виробленням посуду займався кременчуцький майстер з металу.

За гільзу з розписом гурту ТНМК боролися не лише дорослі, а й діти. Кременчуцький хлопчик Вадим отримав гільзу за 5 тисяч гривень. Прапор України з автографами музикантів віддали за 10 тисяч гривень.

Після аукціон гурт зіграв ще кілька пісень на біс – «ЗМХХ», «Віва» та «Мушу йти».

«У цьому турі у нас є генеральна задача – зібрати на 50 дронів-камікадзе»: розмова з ТНМК у Кременчуці
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ТНМК концерт благодійність
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