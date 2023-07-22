В аварії на Полтавщині постраждали двоє дітей та двоє дорослих

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В аварії на Полтавщині постраждали двоє дітей та двоє дорослих. Про це інформує Лубенський райвідділ поліції.

22 липня близько 7.00 на 180 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Вили Новооржицької тергромади) автомобіль BMW під керуванням 23-річного водія зіткнувся із вантажівкою Volvo, за кермом якої їхав 55-річний чоловік.

Водій та пасажири легковика (52-річний чоловік та двоє дітей 15 та 10 років) отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини ДТП встановлюють слідчі слідчого управління поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група Лубенського райвідділу поліції.