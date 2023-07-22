«У цьому турі у нас є генеральна задача – зібрати на 50 дронів-камікадзе»: розмова з ТНМК у Кременчуці

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 2

«Щоб то не було, як то не було, але все одно ми знаємо, як казав класик – добро, що зробить? Закохає зло»

21 липня харківський хіп-хоп-гурт ТНМК перед своїм концертом у Кременчуці провів пресконференцію. Про благодійність, сучасних музикантів, колаборації та ставлення до байрактарщини – розповідали солісти гурту Олександр Сидоренко (Фоззі) та Олег Михайлюта (Фагот). Свою розмову ТНМК розпочали про благодійний тур Україною та Європою.

Фоззі: – Весь наш теперішній благодійний тур – це одна велика цікава історія, яка розпочалась не тому, що ми хотіли. У нас в гурті є військові, дуже багато чого треба, держава не впорається. Ми беремо на себе функції держави. Так мільйони українців роблять, тому фронт тримається. Мета наша одна – перемога. Якщо нашому гітаристу потрібна машина – ми йому дістанемо.

Фоззі: – Раніше ми їздили з цими вуличними концертами Європою. Десь 15 країн ми проїхали і дали в районі 70 концертів. Щоразу ми збирали адресно для частин. Починали з автомобілів, багато що було. У цьому турі у нас є генеральна задача – зібрати на 50 дронів-камікадзе на Вугледар, а також на дрони-мавіки, димові шашки, учбові гранати та тактичні аптечки. Ми знаємо розклад на цей тиждень – у нас 5 концертів зараз і плануємо ще на наступний. Тур триватиме 2 тижні.

Фоззі: – Чи вийде у нас зібрати кошти? Ми думаємо так, раніше виходило. Ми розуміємо, що донати падають, оскільки втомлюється і економіка, і люди, але ми візьмемо кількістю. Було завдання зібрати 1,6 млн. Ще ми проводимо аукціон. У нас лоти є від кременчуцьких майстрів. Ще ми продаємо мерч – з неї половина грошей йде на тактичну медицину. Я от сьогодні в дорозі рахував, за 6 концертів вже 100 тисяч чистого прибутку на аптечки ми заробили.

Про благодійний аукціон

Фоззі: – Мій улюблений аукціон був у Кельні, в якому я продав два наші вініли за 1800 євро, а ще – за 1700. А потім в наступному місті ти продаєш за 200 і вже такий: треба було не продавати. Були такі аукціони, наприклад, у Кракові продали укулеле за 60 тисяч гривень і потім просто віддавали дітям.

Фагот: – Він каже: «Хто з дітей хоче навчитись грати?», а хлопчик: «Я хочу». А він: «На хлопчику, вчися, через рік зіграєш нам». Люди підключаються. От деякі айтішники заплатили нам 6 тисяч гривень, щоб посидіти у нас в студії. Сам формат лота стає другорядним. Люди розуміють, що вони мають гроші і хочуть допомогти військовим. А що вже стоїть під цим лотом – стає другорядним.

Про популярність з масовою хвилею українізації під час війни та молодих музикантів

Фагот: – Якщо дивитись по прослуховуванням в Spotify, то так – зросла.

Фоззі: – Але Моргенштерни з топів прослуховування України нікуди не зникли.

Фагот: – Я займаюся відбором молодих виконавців і тому слідкую за ними. Ну 80% ти все одно розумієш, що це недопрацьований матеріал, хоча і роблять талановиті люди. Але 20% – це дуже якісно і по продакшену, і українською мовою, і добре звучить.

Про емоційну втому під час війни

Фагот: – Зараз все набагато важче стало. А хто говорив, що буде легко. Це по-перше. А по-друге, всі відчуття загострюються у такий момент. Ти розумієш, що кожна секунда може стати останньою. Зараз така війна, де б ти не знаходився… Це все психологічно давить – свідомо чи підсвідомо. Тому все переоцінюється, і життя починає набагато яскравіше відчуватися. Якщо раніше ти не звертав увагу на якісь речі, то зараз вони можуть тригерити.

Фоззі: – Треба зрозуміти, що в окопах важче – і стане легше.

Про феномен байрактарщини

Фагот: – Не буває 100% витонченого соціуму, з такими рафінованими смаками. Усі різні і кожен обирає своє. Різні люди, різні смаки. Щоб то не було, як то не було, але все одно ми знаємо, як казав класик – добро, що зробить? Закохає зло (цитата з пісні ТНМК – ред.)!

Про контент для дітей

Фагот: – Ми усвідомлюємо, що за українізацію сьогоднішніх людей боротися вже немає сенсу. Треба боротися за дітей – оце майбутнє. Ми включаємося, робимо якісь освітні речі. Дай Боже, прийде час, всі все побачать.

Про роботу з іншими виконавцями

Фагот: – Якщо ви промоніторите історію гурту, то побачите, що ТНМК більше за всіх на сьогоднішній українській сцені, навіть у порівнянні з молодими виконавцями, колабують. У нас найбільше всього дуетів. Навіть Probass зробив прекрасну версію пісні «Пам’ятай». У нас колабів – тьма, але якщо говорити про наступні, то за місяць побачите яскравий дует з Ярмаком. Все буде, все несеться.

Більш детально розмову з ТНМК дивіться у нашому відеосюжеті.