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На Полтавщині розшукують Олексія Коросташова та Миколу Вусика, які переховуються від суду

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 130 Коментарів: 1

 

Чоловіки з 17 липня перебувають в розшуку

Відділ №2 Полтавського районного управління поліції розшукує фігурантів кримінальних проваджень – 46-річного Олексія Коросташова та 40-річного Миколу Вусика.

Олексія Коросташова (на фото вище) підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та частини 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від суду. З 17 липня перебуває в розшуку.

Його прикмети: на вигляд 40 років, зріст 160-170 см, худорлявої статури, має темно-русяве волосся, очі блакитні. Може переховуватись на території Котелевської громади Полтавського району.

Микола Вусик підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від суду. З 17 липня перебуває в розшуку.

Його прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 170 см, худорлявої статури, очі карі, має волосся зі сивиною.

Якщо вам відома інформація про людей, які перебувають у розшуку, повідомте її до відділу №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 066-593-18-43, 099-48-55-002, 066-59-31-843 або 102.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук розыск крадіжка
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Коментарі: 1

519
Andron777:
Сьогодні, 13:31

А ця стаття поширюється на властьімущіх, які під час воєнного стану крадуть сотнями мійльйонів, а то й мільярдами?


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