15 років Єристівському ГЗК: як живе наймолодше велике підприємство Полтавщини

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14 липня Єристівський ГЗК (ЄГЗК), який є частиною компанії Ferrexpo і принципово новим підприємством, що побудоване за часів незалежності України, відзначило 15-річчя із дня свого заснування. Із самого початку комбінат вирізнявся застосуванням кращих практик та гірничого обладнання

Попри війну він продовжує працювати та постачати продукцію споживачам, тут будують плани на повоєнне майбутнє. Як живе наймолодше велике підприємство Полтавщини? Зʼясовувало аналітичне видання gmk.center.

Зазирнути в історію

У 2008 році керівництво Ferrexpo ухвалило рішення щодо створення принципово нового підприємства. Його виробничі й адміністративно-побутові корпуси будували з урахуванням новітніх технологій. Промислова розробка родовища та видобуток залізної руди стартували вже за чотири роки, у 2012 — за кращими світовими стандартами.

Одним з ключових факторів, на який покладалися від початку, було залучення сучасної гірничої техніки провідних світових виробників. Перше гірниче обладнання виробництва Caterpillar ЄГЗК отримав вже у жовтні 2008. У грудні того ж року на комбінаті розпочали перші розкривні роботи. Зі збільшенням обсягів виробництва поповнювався і парк гірничої техніки.

Наразі комбінат оперує обладнанням брендів Caterpillar, Komatsu та Hitachi. Зокрема, це унікальні 34- та 29-кубові екскаватори, 220-тонні автосамоскиди, аналогів яким мало навіть у Європі. У 2021 комбінат придбав обладнання для ремонту автосамоскидів, якого більше немає ніде в Україні. І якщо раніше певні запчастини замінювали впродовж доби, то зараз це можливо всього за кілька годин.

Автосамоскиди Caterpillar, яким немає аналогів в Україні

Відлуння війни

Повномасштабне вторгнення Росії суттєво відбилось на роботі українського гірничо-металургійного комплексу, поставивши перед галуззю складні проблеми — порушення логістичних ланцюжків, нестачу персоналу, перебої у постачанні електроенергії тощо.

У перші кілька місяців підприємству вдавалося працювати у звичному режимі, пізніше поступово зменшуючи обсяги видобутку та переробки.

Тарас Зінченко, в. о. генерального директора Єристівського ГЗК

«Протягом 2023 року ми змогли поступово нарощувати обсяги виробництва завдяки запуску другої технологічної лінії. Це дозволило фактично подвоїти продуктивність» , — розповів Тарас Зінченко, в. о. генерального директора Єристівського ГЗК.

Повномасштабне вторгнення Росії також поставило групу Ferrexpo перед кадровими проблемами, зокрема тому, що майже 700 працівників трьох підприємств компанії, серед яких багато співробітників ЄГЗК, стали до лав ЗСУ. Загалом це представники критичних професій — слюсарі-ремонтники, електрогазозварники та водії. Ferrexpo допомагає мобілізованим працівникам, постійно перебуває на зв’язку із ними.

Попри війну Єристівський ГЗК разом із Полтавським ГЗК — одні з найбільших платників податків у Полтавській області.

Smart-рішення

Наймолодший гірничий комбінат України також є найтехнологічнішим підприємством галузі — «першим безпілотним», як охрестила його преса. Smart-рішення, які реалізувала тут компанія Ferrexpo, дійсно є новітніми для країни, метою було на рівних конкурувати із великими світовими компаніями.

У квітні 2019-го на ЄГЗК розпочали проєкт з переобладнання та модернізації бурових установок PitViper 275. Наразі підприємство оперує трьома установками, які віддалено керуються операторами-буровиками. Зокрема, машини взагалі без участі людини здатні виконувати ряд функцій, а також досягати максимальної точності буріння, підвищувати собівартість та ефективність ведення бурових робіт.

Рік по тому на підприємстві відкрили єдиний диспетчерський центр — «мозковий центр» комбінату, який дозволяє у реальному часі контролювати гірничу техніку в обох кар’єрах, оперативно реагувати на ймовірні відхилення в роботі обладнання, краще планувати процес розкривних робіт та видобутку залізної руди.

Єдиний диспетчерський центр Єристівського ГЗК

Плани на перемогу

ЄГЗК продовжує відігравати значну роль для громад, у яких працює підприємство, регіону та країни в цілому. У багатьох сенсах підприємство має важливе значення для підтримки економіки, а також надає гуманітарну підтримку через більше ніж 70 соціальних проєктів та ініціатив.

У перспективі, коли після перемоги України бізнес відновить виробництво, Єристівський ГЗК стане важливим гравцем у відбудові України. Зокрема, комбінат планує активніше працювати над реалізацією проєктів зі зниження обсягів викидів вуглецю, зменшення використання дизпалива й переведення автосамоскидів на роботу від електротяги, інтелектуальних систем диспетчеризації електричних безпілотних самоскидів тощо, щоб забезпечити збереження бізнесу на рівні в авангарді технологічних досягнень, і продовжує працювати як сучасна українська гірничодобувна компанія.