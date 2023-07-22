Взяли під варту кременчуківця, який катував дітей співмешканки

Слідчий підрозділ Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, повідомив про підозру кременчуківцю, який катував малолітніх дітей співмешканки, а суд обрав йому запобіжний захід. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.
38-річного мешканця Кременчука триматимуть під вартою без права застави. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, чоловік побив 8-річну падчерку, а 6-річному пасинкові прострелив руку. П'яний вітчим катуваннями намагався вибити з дітей зізнання у крадіжці грошей.
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