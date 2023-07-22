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Надзвичайні новини

Взяли під варту кременчуківця, який катував дітей співмешканки

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 273 Коментарів: 1

 

Також він отримав підозру

Слідчий підрозділ Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, повідомив про підозру кременчуківцю, який катував малолітніх дітей співмешканки, а суд обрав йому запобіжний захід. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.

38-річного мешканця Кременчука триматимуть під вартою без права застави. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, чоловік побив 8-річну падчерку, а 6-річному пасинкові прострелив руку. П'яний вітчим катуваннями намагався вибити з дітей зізнання у крадіжці грошей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: катування діти підозра запобіжний захід
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Коментарі: 1

519
Andron777:
Сьогодні, 13:28

"кременчуківця"... Якось вухо ріже. Звичайні люди звикли до кременчужанина... Понавидумують міністерка, хірургиня та т.і...  Самі ж... Далі не буду, а то ще звинуватять, Бог його знає в чому... 


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