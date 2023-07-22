Ввечері 21 липня у Кременчуці сталася пожежа у гаражі

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Ввечері 21 липня у Кременчуці на вулиці Валентини Федько сталася пожежа у гаражі. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

О 16.38 до служби порятунку надійшло сповіщення про займання. На місце виклику виїхали вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки.

Вогонь охопив покрівлю на площі 20 кв. м. О 16.48 пожежу локалізували, а о 17.18 – ліквідували. Полум'я знищило покрівлю на площі 20 кв. м, домашнє майно, пошкодив стелю на площі 10 кв. м, електрообладнання. Але гараж від знищення вогнем надзвичайники врятували.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення займання встановлюється.

Нагадаємо, що 21 липня у Кременчуці горів будинок на вулиці Приходька.