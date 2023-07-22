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У Кременчуці горів будинок на вулиці Приходька

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 264

 

Пожежу гасили понад годину

21 липня у Кременчуці горів будинок на вулиці Приходька. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Сповіщення про пожежу надійшло до служби порятунку о 9.37. На місце виклику направили вогнеборців 14-ї та 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та три одиниці техніки. По прибуттю рятувальники встановили, що вогнем охоплена покрівля на площі 50 кв. м. Через сильне задимлення вони використовували апарати захисту органів дихання та зору. О 10.07 пожежу локалізували, а об 11.10 – ліквідували.

Вогонь знищив покрівлю на площі 50 кв. м, пошкодив двері та майно.

Цей житловий будинок від знищення вогнем врятували. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не було. Причина займання встановлюється.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пожежа покрівля рятувальники
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