Рівень забрудненості Сухого Кагамлику у 140 разів перевищує норму. На Дніпрі ситуація трохи краща – перевищення у 48 разів.
Пресслужба мерії Кременчука інформує: щотижня проводять відбір та лабораторні дослідження проб води відкритих водойм на пляжах Кременчука. За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 21 липня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Лактозопозитивна кишкова паличка (ЛКП) при потраплянні в організм людини викликає гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.
Фахівці рекомендують обмежити купання на пляжі в районі парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик») та Центрального пляжу (р. Дніпро), не використовувати воду з водойм для миття рук, фруктів та овочів.
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