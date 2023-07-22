Рівень забрудненості Сухого Кагамлику у 140 разів перевищує норму

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На Дніпрі ситуація трохи краща – перевищення у 48 разів

Рівень забрудненості Сухого Кагамлику у 140 разів перевищує норму. На Дніпрі ситуація трохи краща – перевищення у 48 разів.

Пресслужба мерії Кременчука інформує: щотижня проводять відбір та лабораторні дослідження проб води відкритих водойм на пляжах Кременчука. За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 21 липня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький»: початок пляжу — 240 000, кінець — 700 000 (допустиме значення ЛКП — 5 000);

р. Дніпро, Центральний пляж: початок пляжу — 130 000, кінець — 240 000 (допустиме значення ЛКП — 5 000).

Лактозопозитивна кишкова паличка (ЛКП) при потраплянні в організм людини викликає гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

Фахівці рекомендують обмежити купання на пляжі в районі парку «Кагамлицький» (р. Сухий Кагамлик») та Центрального пляжу (р. Дніпро), не використовувати воду з водойм для миття рук, фруктів та овочів.