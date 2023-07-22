Хулігану, який стріляв біля бази відпочинку під Кременчуком, повідомили про підозру

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 200

Хулігану, який стріляв біля бази відпочинку «Потоки Хауз», повідомили про підозру, а судом обрав йому запобіжний захід. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.

Мешканець Кременчука, який стріляв із карабіна у повітря на території паркувального майданчика бази відпочинку у Кам'яних Потоках, знаходитиметься під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, за даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.