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У Полтаві відкрили модульне містечко для ВПО, куди заселили 80 людей

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 101

 

Воно загалом розраховане на 528 людей

У Полтаві у модульне містечко для ВПО заселили 80 людей. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, сьогодні, 22 липня, відбулося офіційне відкриття містечка.

Для комфортного проживання у ньому готові 240 модулів – шість будинків. У них є все необхідне – меблі, техніка, кухня, санвузол. Для родин із дітьми – спортивний і два дитячі майданчики. Для людей з інвалідністю – безбар'єрний простір.

Модульне містечко загалом розраховане на 528 людей.

Дякуємо польським і британським партнерам за підтримку, – написав пан Лунін у своєму телеграм-каналі.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: переселенці ВПО Полтава
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