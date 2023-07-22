У Полтаві відкрили модульне містечко для ВПО, куди заселили 80 людей

У Полтаві у модульне містечко для ВПО заселили 80 людей. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, сьогодні, 22 липня, відбулося офіційне відкриття містечка.
Для комфортного проживання у ньому готові 240 модулів – шість будинків. У них є все необхідне – меблі, техніка, кухня, санвузол. Для родин із дітьми – спортивний і два дитячі майданчики. Для людей з інвалідністю – безбар'єрний простір.
Модульне містечко загалом розраховане на 528 людей.
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