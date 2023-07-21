У Кам'яних Потоках п'яний кременчужанин стріляв у повітря на парковці бази відпочинку (доповнено, уточнено)

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 557

Про постраждалих не повідомляють

Ввечері 20 липня у Кам’яних Потоках, біля бази відпочинку «Потоки Хауз» чули постріли. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Попередньо, чоловік стріляв із карабіна у повітря. Про постраждалих не повідомляють.

На місці працювали поліцейські, які й затримали чоловіка.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, близько 21.30 надійшло повідомлення від адміністратора місцевого готелю, що один із відвідувачів, бувши п’яним, вийшов на паркувальний майданчик, дістав з багажника Mercedes-Benz зброю та вистрілив у повітря.

На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції, оперативники, наряди групи реагування батальйону поліції особливого призначення та патруль нацгвардійців.

— Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 36-річний кременчужанин. Зброя та набої до неї у фігуранта вилучені та направлені на експертне дослідження. Наразі чоловік затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 25 червня на площі Незалежності у Кременчуці конфлікт між молодиками також закінчився стріляниною, а потім заворушеннями під Автозаводським районним судом.