Ввечері 20 липня у Кам’яних Потоках, біля бази відпочинку «Потоки Хауз» чули постріли. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Попередньо, чоловік стріляв із карабіна у повітря. Про постраждалих не повідомляють.
На місці працювали поліцейські, які й затримали чоловіка.
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Як повідомили у пресслужбі поліції, близько 21.30 надійшло повідомлення від адміністратора місцевого готелю, що один із відвідувачів, бувши п’яним, вийшов на паркувальний майданчик, дістав з багажника Mercedes-Benz зброю та вистрілив у повітря.
На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції, оперативники, наряди групи реагування батальйону поліції особливого призначення та патруль нацгвардійців.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що 25 червня на площі Незалежності у Кременчуці конфлікт між молодиками також закінчився стріляниною, а потім заворушеннями під Автозаводським районним судом.
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