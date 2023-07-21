Під Кременчуком цивільні потрапили у ДТП з військовими: загинула жінка

16 липня на трасі М-22, між Потоками та Щербаками, сталася ДТП.
За попередньою інформацією, авто, під керуванням військовослужбовця, зіткнулося з автомобілем, у якому їхали цивільні. Повідомив речник теруправління Держбюро розслідувань Олександр Білка.
У результаті аварії, пасажирка цивільного автомобіля отримала травми та була госпіталізована, втім за кілька днів померла у лікарні.
Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 415 КК України. ДБР з’ясовує обставини автопригоди.
Проводяться слідчі та процесуальні дії.
Нагадаємо, що 4 липня поблизу Пирятина мікроавтобус, у якому перебували військові, з’їхав за межі проїзної частини та перевернувся. Через це загинув один з пасажирів, а ще четверо — травмовані.
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