Під Кременчуком цивільні потрапили у ДТП з військовими: загинула жінка

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16 липня на трасі М-22, між Потоками та Щербаками, сталася ДТП.

За попередньою інформацією, авто, під керуванням військовослужбовця, зіткнулося з автомобілем, у якому їхали цивільні. Повідомив речник теруправління Держбюро розслідувань Олександр Білка.

У результаті аварії, пасажирка цивільного автомобіля отримала травми та була госпіталізована, втім за кілька днів померла у лікарні.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 415 КК України. ДБР з’ясовує обставини автопригоди.

Проводяться слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, що 4 липня поблизу Пирятина мікроавтобус, у якому перебували військові, з’їхав за межі проїзної частини та перевернувся. Через це загинув один з пасажирів, а ще четверо — травмовані.